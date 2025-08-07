Поиск

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России вместе с операторами связи согласовало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений по безопасности, сообщил журналистам министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче (captcha - тест на определение, что пользователь - человек, а не робот - ИФ) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости", - сказал Шадаев в четверг журналистам на площадке форума "Цифровая эволюция".

По его словам, в "белый список" войдут "все ресурсы, нужные для жизни". Речь идет о сервисах массового использования: маркетплейсах, службах доставки, такси и т. д., уточнил министр.

"Отдельно мы договорились, что все, что касается сетей M2M (интернет вещей - ИФ), также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее", - сказал глава Минцифры.

Минцифры Максут Шадаев
