ФАС потребовала от Apple обеспечить на смартфонах возможность использования российских поисковиков по умолчанию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила Apple письмо, заявив о необходимости обеспечить на устройствах под управлением iOS возможность использования российских поисковиков без дополнительных настроек (по умолчанию) в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

О результатах рассмотрения письма и предпринятых мерах Apple должна сообщить в ФАС не позднее 31 октября 2025 года, говорится в письме, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Согласно закону "О защите прав потребителей", предварительно установленное ПО, используемое потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на интернет-сайтах, должно обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства - члены ЕАЭС.

"Вместе с тем установлено, что Apple Inc. не обеспечила неопределенному кругу потребителей на территории РФ вышеуказанную возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) на отдельных видах технически сложных товаров под управлением операционной системы iOS поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства - члены Евразийского экономического союза", - говорится в письме.

ФАС отмечает, что в настоящее время на продаваемых на территории РФ устройствах Apple возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) предоставлена поисковой системе, страной происхождения которой не является РФ или другие страны ЕАЭС.

"При таких обстоятельствах в результате действий (бездействия) Apple Inc. поисковая система, страной происхождения которой является Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, может быть поставлена в неравные конкурентные условия по сравнению с иной, возможность использования которой на технически сложных товарах обеспечена без дополнительных настроек (по умолчанию), что в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав", - уверены в ФАС.