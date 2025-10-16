Поиск

АФК "Система" построит дата-центр на Колыме мощностью 150 МВт

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует строительство дата-центра в Магаданской области мощностью 150 МВт.

Соглашение об обеспечении нового дата-центра электроэнергией было подписано между "РусГидро", АФК "Система" и правительством Магаданской области на РЭН-2025, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Подписанное соглашение подразумевает техприсоединение к сетям "Магаданэнерго" (входит в "РусГидро") и обеспечение электроэнергией с Усть-Среднеканской ГЭС "РусГидро" по двустороннему договору купли-продажи на условии "бери или плати", говорится в сообщении "РусГидро" по итогам подписания.

Сотрудничество сторон направлено на комплексное развитие цифровой и энергетической инфраструктуры Дальнего Востока.

РусГидро Колыма Магаданэнерго Магаданская область АФК "Система"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7371 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });