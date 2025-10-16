АФК "Система" построит дата-центр на Колыме мощностью 150 МВт

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - АФК "Система" планирует строительство дата-центра в Магаданской области мощностью 150 МВт.

Соглашение об обеспечении нового дата-центра электроэнергией было подписано между "РусГидро", АФК "Система" и правительством Магаданской области на РЭН-2025, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Подписанное соглашение подразумевает техприсоединение к сетям "Магаданэнерго" (входит в "РусГидро") и обеспечение электроэнергией с Усть-Среднеканской ГЭС "РусГидро" по двустороннему договору купли-продажи на условии "бери или плати", говорится в сообщении "РусГидро" по итогам подписания.

Сотрудничество сторон направлено на комплексное развитие цифровой и энергетической инфраструктуры Дальнего Востока.