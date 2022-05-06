WSJ сообщила о "тихом" уходе китайских IT-компаний из РФ из-за санкций США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайские технологические компании без объявления перестают работать в России из-за санкций со стороны США и поставщиков, несмотря на призывы Пекина противостоять иностранному давлению, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, среди крупных компаний, которые сворачивают поставки в Россию, не делая официальных заявлений об этом, производитель ПК Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и электроники Xiaomi Corp.

В отличие от западных компаний, китайский бизнес предпочитает не делать официальных заявлений о своей позиции по конфликту на Украине, поскольку официальный Пекин не согласен с введением антироссийских санкций Западом, пишет WSJ.

И все же производитель дронов SZ DJI Technology Co. в прошлом месяце пошел на необычный шаг и объявил о приостановке деятельности в России и на Украине.

В марте китайский экспорт технологической продукции в Россию сильно упал по сравнению с февралем. Поставки ноутбуков снизились более, чем на 40%, смартфонов - почти на 66% и телекоммуникационного оборудования - на 98%, согласно наиболее свежим статистическим данным КНР. Однако стоит отметить, что внешняя торговля Китая с другими странами также оказалась ограничена из-за новой вспышки коронавируса и связанного с ней локдауна в крупном промышленном центре страны - Шанхае.

На китайские компании давят не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков. Крупнейшие производители полупроводников США, поставляющие компоненты китайским компаниям, оказывают давление на своих клиентов с тем, чтобы те соблюдали новые правила. Кроме того, они хотят убедиться в том, что конечная продукция с их компонентами не попадет в Россию, против которой были введены многочисленные санкции, отметили также источники WSJ.

Если китайские компании потеряют доступ к ключевым поставщикам, "это будет для них катастрофой", и поэтому "можно понять их мотивацию", считает главный исполнительный директор исследовательской Canalys Стив Брейзер.

Одновременно Китай расширил свой инструментарий мер для противодействия западным санкциям, которые включают правила, обязывающие китайские компании не соблюдать иностранные санкции, если государство найдет их несправедливыми. Однако до сих пор Пекин не издал ни одного такого постановления, добавляет издание.

И все же по мере того, как западные санкции все сильнее бьют по китайским компаниям, в Пекине растет желание создавать собственные цепочки поставок технологических компонентов, которые не будут зависеть от США, заключает WSJ.