Xiaomi получила убыток в I квартале на фоне сокращения выручки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp в первом квартале 2022 года получил чистый убыток из-за роста расходов и потерь от инвестиций.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил 530,7 млн юаней ($78,6 млн) по сравнению с прибылью в размере 7,79 млрд юаней годом ранее.

Наиболее высокий прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал показатель на уровне 5,3 млрд юаней.

Выручка Xiaomi сократилась на 4,6%, до 73,35 млрд юаней с 76,88 млрд юаней.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за минувший квартал увеличились на 16%, а затраты на маркетинг подскочили на 26%. Также компания получила убыток от инвестиций в размере 3,6 млрд юаней против прибыли в 2,1 млрд юаней за первый квартал прошлого года.

Выручка от продаж смартфонов сократилась до 45,8 млрд юаней с 51,5 млрд юаней. Мировые поставки смартфонов Xiaomi упали на 22,1%, до 38,5 млн единиц. По данным Canalys, компания является третьим крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей рынка 12,6%.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале выросла на 6,8% - до 19,5 млрд юаней.

Доходы от интернет-услуг Xiaomi в первом квартале увеличились на 8,2%, достигнув 7,1 млрд юаней.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.

Акции Xiaomi в четверг на торгах в Гонконге подешевели на 5%. С начала года капитализация компании рухнула на 41,2% - до 293,2 млрд гонконгских долларов.