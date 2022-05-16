Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о налогообложении ЦФА

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник поддержал законопроект о налогообложении в России цифровых финансовых активов (ЦФА), представил ряд доработок документа ко второму чтению.

Законопроект (N 106872-8) был внесен в Госдуму 14 апреля. Он уточняет порядок взимания НДФЛ, НДС и налога на прибыль при выпуске, учете и обращении ЦФА и утилитарных цифровых прав (УЦП).

Налоговое регулирование ЦФА в РФ

Сейчас российское законодательство не содержит специального налогового регулирования (НДС, налог на прибыль, НДФЛ) операций с цифровыми активами, в итоге к ним применяются действующие нормы. Так, оборот ЦФА облагается НДС, причем не с наценки при перепродаже, а с полной продажной стоимости. В заключении комитета отмечается, что это делает его экономически невыгодным, если сделки с такими правами совершаются с участием физических лиц.

"Выпуск ЦФА порождает у их эмитентов возникновение дохода, облагаемого налогом на прибыль организаций на момент их выпуска (а не при погашении, когда понятен реальный финансовый результат), что делает экономически необоснованными проекты, предполагающие выпуск таких цифровых прав для привлечения финансирования", - говорится в заключении.

Доходы физических лиц от продажи ЦФА облагаются НДФЛ без возможности их уменьшения на расходы, связанные с их приобретением в отличии, например, от операций с ценными бумагами. Также в ряде ситуаций возникает двойное налогообложение выплат, которые будут производиться по ЦФА.

Предлагаемое налогообложение ЦФА

Одобренный на комитете законопроект прописывает, что выпуск ЦФА и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ освобождаться от НДС не будут.

При продаже ЦФА налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива также с учетом суммы налога.

К ЦФА, которые удостоверяют права участия в капитале непубличного акционерного общества, будут применяться правила и порядок налогообложения, которые предусмотрены для акций такого общества.

При определении налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться доходы и расходы по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период.

Налоговая база по операциям с цифровыми активами будет определяться у организаций совокупно с операциями необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами и отдельно от общей налоговой базы.

Действующие на территории РФ компании - обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. Иностранные организации (компании, зарегистрированные за пределами РФ) - обладатели цифровых активов должны будут платить 15% налога на прибыль.

Эмитент ЦФА (оператор информационной системы) должен будет предоставлять регулятору не позднее 1 февраля следующего года всю информацию обо всех операциях с ЦФА и о каждом физическом лице, который был стороной в сделках с ЦФА и являлся пользователем такой информационной системы. "При подготовке законопроекта ко второму чтению предлагается рассмотреть вопрос об установлении специальной нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение данной обязанности", - говорится в заключении комитета.

Поправки к законопроекту ко второму чтению

При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет по бюджету также предлагает конкретизировать виды услуг операторов информационных систем, освобождаемых от НДС. Определить механизм исчисления НДС при выпуске, исполнении и реализации цифровых прав иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах РФ.

На данный момент в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, находится три компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждается включение в реестр еще двух компаний.