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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Глава Минцифры РФ убежден, что "Яндекс" останется в России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская компания "Яндекс" останется в России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Я уверен, что "Яндекс" свое будущее связывает с Россией. Несмотря на то, что есть временные ограничения на доступ к технологиям, коллеги точно останутся и будут развиваться внутри страны", - сказал Шадаев в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые Горизонты" во вторник.

Он называл ошибкой сообщения о релокации компании в Израиль. "Там вышла ошибка. Мы получили от "Яндекса" оригинал того письма в правительство Израиля. Там написано про упрощенный порядок получения виз для ограниченного количества специалистов. Это несколько десятков специалистов, которые находятся на территории Израиля", - уточнил он.

Накануне израильская пресса сообщила о якобы планах "Яндекса" о релокации в Тель-Авив. В компании эти сообщения опровергли.

Яндекс Минцифры Максут Шадаев Израиль
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