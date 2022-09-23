Forbes сообщил о предложении Кудрину опциона на 5% "Яндекса"

Взамен от него ждут перехода в компанию и помощи в ее реструктуризации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож предложил руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину 5% акций группы, сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к Кудрину и интернет-компании.

Какие это именно могут быть акции, источники издания не уточняют, однако указывают, что доля будет получена через опцион. В настоящее время акции "Яндекса" торгуются на Московской бирже, на Nasdaq торговля бумагами приостановлена с конца февраля 2022 года. При этом акции интернет-компании делятся на два класса: A, торгующиеся на рынке, и В, суперголосующие акции, имеющие больший вес.

По данным Forbes, Волож предложил Кудрину долю в "Яндексе" за переход в компанию и помощь в разделении активов на российские и международные.

Источники, близкие к интернет-компании, отмечают, что "Яндекс" планирует выделить в отдельное юрлицо беспилотное направление и развивать его за рубежом.

Впрочем, бизнес беспилотников и так имеет зарубежное юрлицо - Yandex SDG, которая была учреждена в 2020 году. В настоящее время "Яндекс" владеет 100% компании.

Речь о возможном разделении бизнеса "Яндекса" на российский и международный идет уже несколько месяцев. В компании неоднократно опровергали информацию об этом.

Представитель "Яндекса" отказался комментировать "Интерфаксу" публикацию Forbes.

СМИ сообщали, что Кудрин может войти в совет директоров "Яндекса". Тогда в компании также не комментировали возможные изменения в совете. 19 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицал, что Кудрин просил Владимира Путина разрешить ему перейти из Счетной палаты в "Яндекс".