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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Владелец приложения Snapchat замедлит набор персонала и расширение

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, предупредила, что может сократить прибыль и решила сократить расходы и темпы привлечения новых кадров на фоне турбулентности на рынке цифровой рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания столкнулась с рядом трудностей - от роста инфляции до изменений в политике приватности Apple Inc., а также с последствиями конфликта на Украине и другими факторами.

"Мы много с чем сталкиваемся в рамках макроэкономической обстановки", - сказал главный исполнительный директор Snap Эван Шпигель на конференции, организованной JPMorgan Chase & Co. Условия ухудшаются "дальше и быстрее", чем компания ожидала, когда составлвяла первоначальный прогноз на текущий квартал.

Шпигель уведомил персонал о том, что рост выручки в годовом выражении продолжается, "однако она растет медленнее, чем мы ожидали". Выручка и EBITDA, вероятно, окажутся слабее прогноза, сделанного в предыдущем месяце. При этом компания не дала обновленные финансовые показатели.

В конце апреля Snap прогнозировала повышение выручки на 20-25% во втором квартале, скорректированная EBITDA ожидалась в диапазоне $0-50 млн.

Кроме того, Snap замедлит темпы подбора нового персонала и передвинет планы по расширению ряда отделов на следующий год.

Котировки акций Snap на предварительных торгах во вторник уменьшаются на 28,2%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 52,2% (до $38,6 млрд).

Snapchat Snap США Украина Apple Эван Шпигель JPMorgan
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