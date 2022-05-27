Microsoft ограничит наем сотрудников из-за неопределенности в экономике

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft частично приостановит процесс подбора персонала, замедлив темпы поиска новых сотрудников в подразделение, разрабатывающее Windows, Office и Teams, сообщила ее представитель The Wall Street Journal. Этот сегмент в последние годы был одним из самых быстрорастущих бизнесов компании.

Решение принято на фоне растущей экономической неопределенности в преддверии окончания финансового года компании, который завершится в конце июня, объяснила собеседница издания.

"По мере того, как Microsoft готовится к новому финансовому году, необходимо удостовериться, что подходящие ресурсы используются для подходящих возможностей", - сказала она и добавила, что Microsoft продолжит расширять штат в следующем году.

Решения о наборе новых сотрудников в подразделение, занимающееся разработкой ПО, должны будут получить одобрение топ-менеджмента, сообщил исполнительный вице-президент Microsoft Раджеш Джа в письме сотрудникам. Ранее подобное одобрение не требовалось.

В то же время Microsoft обещает повысить зарплаты. В середине мая корпорация сообщила сотрудникам, что увеличит бюджет на персонал по всему миру почти вдвое и повысит размер компенсаций в виде акций, чтобы удержать сотрудников на фоне усиления конкуренции и роста стоимости жизни.

Microsoft приходится конкурировать за кадры на рынке специалистов в области облачных вычислений, где ее конкуренты - Amazon.com Inc. и Google, принадлежащая Alphabet Inc., - также увеличивают размер зарплат персонала.

Решение Microsoft затормозить процесс подбора персонала связан с более масштабным сокращением расходов в компании на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и опасений по поводу замедления роста экономики США. Другие крупные технологические компании, включая Twitter Inc. и Uber Technologies Inc., также сообщили, что ограничат количество нанимаемых сотрудников.