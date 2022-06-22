Правительство рассмотрит законопроект о российском магазине приложений

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий создание российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на продаваемые в стране устройства, говорится в материалах к заседанию кабмина.

Предполагается, что в такой магазин приложений будет включаться программное обеспечение согласно перечню, утверждаемому Минцифры России. При этом создание площадки осуществляется без привлечения средств бюджета РФ.

Законопроект предполагает внесение изменений в законы "О защите прав потребителей" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Документ предусматривает, что правительство вправе принять решение, по которому владелец предустанавливаемой на продаваемые в РФ устройства соцсети должен обеспечить создание магазина приложений и обеспечить его функционирование на постоянной основе, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интеренет-сервисов, частных и государственных услуг", - говорится в записке.

Отмечается, что законопроект обусловлен необходимостью обеспечения граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкционного давления, сохранения неопределенности с поставками оборудования и отключением от иностранной ИТ-инфраструктуры. Авторы документа напоминают, что в настоящее время в значительной степени ограничена работа иностранных магазинов приложений (Google Play, AppStore), в связи с чем имеется риск прекращения их работы в РФ.

В конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в консорциуме с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры РФ. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android.

В середине мая также был запущен магазин приложений NashStore, созданный АНО "Цифровые платформы".