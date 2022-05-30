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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

LG выкупит свои акции на 500 млрд вон

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская LG Corp. объявила, что намерена выкупить собственные акции и снять ограничение на дивидендные выплаты, чтобы повысить доходы акционеров. Об этом сообщает Market Watch.

Акции компании выросли в цене на 9,4% по итогам торгов в Сеуле в понедельник.

LG выкупит акции на сумму 500 млрд вон ($400 млн), что составляет порядка 4% ее капитализации, до 2024 года.

Компания также откажется от правила, согласно которому отчисления на выплату дивидендов не должны превышать ее собственный дивидендный доход.

Снятие этого ограничения позволит LG направить на выплату дивидендов и другие источники доходов, что увеличит доходы акционеров, отмечают аналитики SK Securities.

По их оценкам, дивиденды LG в этом году могут вырасти на 29%, до 3,6 тыс. вон на акцию.

Основную часть доходов LG Corp. получает за счет дивидендных выплат компаний группы LG, а также за счет принадлежащих ей товарных знаков и объектов недвижимости. Она владеет 33,67% акций LG Electronics Inc., 33,37% акций LG Chem Ltd. и 37,66% акций LG Uplus Corp.

LG Южная Корея
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