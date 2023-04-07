LG Electronics ждет спада квартальной операционной прибыли на 23%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. ожидает падения операционной прибыли в первом квартале на 23% относительно того же периода прошлого года - до 1,5 трлн вон ($1,13 млрд), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на предварительные расчеты.

Выручка компании в январе-марте снизилась на 2,6% - до 20,41 трлн вон. Несмотря на сокращение, это второй по величине показатель в истории LG Electronics.

Ухудшение показателей компания связывает с негативным влиянием макроэкономической ситуации на потребительский спрос.

Операционная прибыль оказалась почти на 21% выше консенсус-прогноза, подготовленного Yonhap Infomax. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали ее на уровне 1,1 трлн вон.

Окончательная отчетность LG Electronics за первый квартал будет опубликована в конце текущего месяца.

Рыночная стоимость LG Electronics за последние три месяца выросла на 26% (до 19,9 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 8,8%.