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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Минцифры заверили, что компании РФ не останутся без специализированного ПО

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Крупные российские компании, закупавшие специализированное программное обеспечение (ПО) у зарубежных разработчиков, не останутся без софта; некоторые заказчики уже переходят на отечественные решения, заявил "Интерфаксу" глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Нет, не могут. Сейчас компании начинают переходить на российские решения. На те, которые имеют достаточный уровень зрелости. Те, которые отсутствуют или которые недостаточно зрелые... Наша задача - создать условия для их развития", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос, могут ли отечественные компании остаться без софта.

По его словам, у России много своих наработок, и решение об их развитии и применении должны принимать именно заказчики. Для этого Минцифры будет создавать отраслевые комитеты, которые будут принимать стратегии импортозамещения ПО в своих отраслях.

В марте Шадаев заявлял, что наибольшие проблемы в плане импортозамещения могут возникнуть со специализированным, инженерным и графическим ПО.

Минцифры Максут Шадаев
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