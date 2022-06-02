Минцифры не увидело перспектив у азиатского ПО на российском рынке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Минцифры не видит перспектив на российском рынке у программного обеспечения (ПО) из стран Юго-Восточной Азии, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

В Минцифры полагают, что азиатские продукты не будут пользоваться спросом из-за высокого качества отечественных решений, отсутствия опыта использования такого ПО российскими компаниями, а также сложности их локализации.

"Тем более в России действуют жесткий приоритет применения российского ПО и введены ограничения на покупку иностранного ПО даже из дружественных стран", - подчеркнули в министерстве.

В Минцифры также отмечают, что рынок Юго-Восточной Азии является приоритетным для экспорта российских программных продуктов, наряду с рынками Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.