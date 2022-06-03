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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В Москве создана библиотека обезличенных данных по медицине для обучения нейросетей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва открыла доступ к библиотеке обезличенных данных для разработчиков сервисов искусственного интеллекта в медицине, сообщила сайту мэрии заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эта цифровая библиотека данных была собрана за два года эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в московское здравоохранение. В нее входят обезличенные рентгеновские снимки, которые используются для тестирования и дообучения искусственного интеллекта.

"Мы открываем доступ к девяти датасетам для разработчиков, стартапов и студентов, в том числе из других регионов", - сказала Ракова.

Она выразила надежду, что это поможет создавать и дорабатывать сервисы компьютерного зрения для анализа КТ-, МРТ-исследований, маммографии, а также для выявления признаков COVID-19, рака легкого, молочной железы, остеопороза или рассеянного склероза.

Москва Анастасия Ракова
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