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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:26

В Москве тестируют цифровой сервис для выявления скрытых признаков 7 заболеваний

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Московские врачи-радиологи в рамках эксперимента начали тестировать нейросети, которые могут распознать на одном снимке ряд патологий, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках нашего эксперимента мы приступаем к внедрению еще одной инновации - комплексных сервисов искусственного интеллекта. Они будут анализировать один КТ-снимок органов грудной клетки сразу на семь патологий", - приводит слова Раковой официальный сайт столичной мэрии в четверг.

Она добавила, что сервис поможет врачам эффективнее выявлять скрытые признаки заболеваний: рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, легочной гипертензии, гидроторакса в процессе одного исследования.

Анастасия Ракова Москва
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