Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минцифры готово к возможному отключению российских операторов от европейских точек обмена интернет-трафиком, но кроме пары инцидентов, никаких проблем с обменом трафиком в Европе не наблюдается, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Один или два инцидента было, когда отключили российских операторов. Но в целом мы видим, что эта работа там заморожена и на европейском направлении обмен трафиком у нас есть. Но у нас есть план "Б": в случае полного отключения в Европе российских операторов от точек обмена трафиком, перенаправить трафик через Азию", - сказал Шадаев во вторник на "CNews Forum Кейсы 2022".

По его словам, у "Ростелекома" как у главного магистрального оператора такие возможности есть.

В середине марта "Мегафон" и "Ростелеком" отключили от точки обмена трафиком британской компании LINX, в обеих компаниях "Интерфаксу" сообщили, что на работе с российскими интернет-ресурсами это отключение не скажется, а сами компании ранее планировали отказаться от услуг LINX из-за незначительного объема трафика.

При этом LINX продолжила проверку в отношении других российских клиентов, которые могут быть аффилированы с вышеназванными компаниями.

"Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком", - сообщили тогда в Минцифры.

Между тем официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее заявил на днях о заинтересованности в сохранении открытости российского сегмента интернета. "Наша цель - сделать все возможное, чтобы информационная среда в России не подвергалась дальнейшим ограничениям. Именно поэтому мы призвали все стороны, от которых это зависит по всему миру, не вводить так называемые блокировки российского сегмента интернета, чтобы информация продолжала поступать в Россию, а интернет в России оставался свободным, открытым и совместимым", - приводятся слова Прайса в телеграм-канале посольства США в РФ.