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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В "Мегафоне" заявили, что его отключение от LINX не скажется на абонентах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Остановка предоставления услуг "Мегафону" лондонской точкой обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) не отразится на качестве интернета для абонентов оператора, заявили в субботу в пресс-службе компании.

"За последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился, поэтому в конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что совет директоров LINX принял решение отключить от своих услуг двух российских операторов "Мегафон" и "Ростелеком".

"Интерфакс" также направил запрос в "Ростелеком", но ответа пока не получил.

Мегафон LINX

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