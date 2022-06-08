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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

В Минцифры пообещали массовый выпуск российских станций LTE через два-три года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Массовое производство российских базовых станций стандарта LTE будет организовано в течение двух-трех лет, заявил в Совете Федерации глава Минцифры Максут Шадаев.

После этого, по его словам, ведомство займется организацией производства базовых станций 5G. Он отметил, что сборка, в частности, будет организована в Дубне на заводе ГК "Ядро", который планируется построить до конца года.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные производители оборудования объявили о прекращении работы в России. По словам Шадаева, существующих запасов телеком-оборудования, сформированных операторами, хватит им на 1-1,5 года "для того, чтобы поддержать те темпы развития инфраструктуры, которые за последние годы у нас сложились".

"Поэтому оборудование у них есть, десятки тысяч базовых станций на складах присутствуют, поэтому операторы будут дальше свою инфраструктуру развивать", - заверил министр.

Минцифры Максут Шадаев Дубна ГК Ядро LTE 5G
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