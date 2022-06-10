WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Двухлетняя проблема дефицита полупроводниковых компонентов может коснуться и самых высокотехнологичных чипов, используемых в смартфонах нового поколения, а также дата-центрах, обеспечивающих функционирование приложений, пишет The Wall Street Journal.

До последнего времени недостатка в этих микросхемах не было, однако, с учетом ряда факторов, включая производственные проблемы и нехватку промышленного оборудования, способность двух крупнейших мировых производителей - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Samsung Electronics Co. - удовлетворить спрос вызывает опасения.

Участники цепочек поставок электроники могут почувствовать на себе последствия этой проблемы уже в 2023 году, отмечают эксперты. По прогнозу CEO консалтинговой компании International Business Strategies Inc. (IBS) Хэндела Джонса, дефицит высокотехнологичных чипов в мире составит порядка 10-20% в 2024 и 2025 годах.

Без них внедрение высокопроизводительных вычислительных систем, средств искусственного интеллекта и некоторых технологий для самоуправляемых автомобилей будет замедляться, предупреждают аналитики.

По словам одного из источников WSJ, некоторые из клиентов TSMC получили предупреждения, что компания, возможно, не сумеет увеличить производство чипов в следующем году и в 2024 году так быстро, как планировалось, из-за недостатка производственного оборудования.

Как отмечает газета, поставки оборудования для выпуска микрохем задерживаются, и выполнение заказов в некоторых случаях увеличилось до двух-трех лет, преимущественно из-за недостатка менее сложных чипов.

Южнокорейская Samsung тем временем столкнулась с техническими проблемами и довольно крупным количеством брака при производстве 4-нанометровых чипов. В связи с этим компания не может выполнить свои обязательства перед клиентами в текущем году. Американские Qualcomm Inc. и Nvidia Corp. уже передали свои заказы TSMC, отмечают источники.

При этом как TSMC, так и Samsung заявляют, что добились некоторого прогресса в решении проблем, ограничивающих выпуск чипов, и надеются избежать их дефицита.