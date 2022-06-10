Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции
Архивное фото
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Двухлетняя проблема дефицита полупроводниковых компонентов может коснуться и самых высокотехнологичных чипов, используемых в смартфонах нового поколения, а также дата-центрах, обеспечивающих функционирование приложений, пишет The Wall Street Journal.

До последнего времени недостатка в этих микросхемах не было, однако, с учетом ряда факторов, включая производственные проблемы и нехватку промышленного оборудования, способность двух крупнейших мировых производителей - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Samsung Electronics Co. - удовлетворить спрос вызывает опасения.

Участники цепочек поставок электроники могут почувствовать на себе последствия этой проблемы уже в 2023 году, отмечают эксперты. По прогнозу CEO консалтинговой компании International Business Strategies Inc. (IBS) Хэндела Джонса, дефицит высокотехнологичных чипов в мире составит порядка 10-20% в 2024 и 2025 годах.

Без них внедрение высокопроизводительных вычислительных систем, средств искусственного интеллекта и некоторых технологий для самоуправляемых автомобилей будет замедляться, предупреждают аналитики.

По словам одного из источников WSJ, некоторые из клиентов TSMC получили предупреждения, что компания, возможно, не сумеет увеличить производство чипов в следующем году и в 2024 году так быстро, как планировалось, из-за недостатка производственного оборудования.

Как отмечает газета, поставки оборудования для выпуска микрохем задерживаются, и выполнение заказов в некоторых случаях увеличилось до двух-трех лет, преимущественно из-за недостатка менее сложных чипов.

Южнокорейская Samsung тем временем столкнулась с техническими проблемами и довольно крупным количеством брака при производстве 4-нанометровых чипов. В связи с этим компания не может выполнить свои обязательства перед клиентами в текущем году. Американские Qualcomm Inc. и Nvidia Corp. уже передали свои заказы TSMC, отмечают источники.

При этом как TSMC, так и Samsung заявляют, что добились некоторого прогресса в решении проблем, ограничивающих выпуск чипов, и надеются избежать их дефицита.

TSMC Samsung Electronics Тайвань Южная Корея IBS Хэндел Джонс Qualcomm Nvidia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

РКН заинтересовался информацией об утекших данных сотрудников "Ростелекома"

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

Минцифры сообщило о плане "Б" в случае отключения РФ от точек обмена трафиком на Западе

"Ростелеком" начал расследование утечки внутренних аккаунтов сотрудников

Эксперты отметили резкий рост вредоносных элементов в открытом ПО с февраля

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов

Роскомнадзор заявил об ограничении работы Proton VPN и других сервисов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });