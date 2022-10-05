Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co. обнародовала цели по производству наиболее высокотехнологичных микросхем, впервые уточнив, как ее план развития будет отличаться от плана конкурента, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Подразделение Samsung, занимающееся производством чипов по контракту, пообещало начать производить микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году, а по 1,4-нм технологии - в 2027 году. В июне компания запустила техпроцесс 3 нм, который назвала первым в отрасли.

Запланированные сроки запуска новых процессов производства примерно совпадают с планами TSMC, которая сообщила, что начнет массовое производство 3-нм чипов позднее в текущем году, а к 2025 году также перейдет на 2-нм технологию. Компания не детализировала планы на дальнейший период.

TSMC и Samsung - единственные компании, у которых есть достаточное финансирование и технологические навыки для производства наиболее высокотехнологичных микросхем, которые позволят развивать технологии в сфере искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей, пишет The Wall Street Journal.

Цели Samsung позволяют получить представление о том, насколько быстро станут доступны микросхемы нового поколения, что является важным сигналом для таких покупателей, как Apple Inc. и Nvidia Corp., которые адаптируют собственные процессы разработки в зависимости от ожидаемого прогресса в развитии технологий по производству микросхем. Кроме того, они делают заказы за месяцы, а иногда и годы вперед.

TSMC и Samsung находятся на финальных этапах гонки по уменьшению размеров чипов и использованию новых технологий производства, пишет WSJ. Дальнейший прогресс в отрасли зависит именно от этих двух компаний, говорит директор по исследованиям Counterpoint Research Дейл Гэй.

Американская Intel Corp. также хочет укрепить позиции на рынке производства высокотехнологичных микросхем, но в последние годы отстает от своих азиатских конкурентов. По мнению отраслевых аналитиков, ей потребуются годы, чтобы сравняться с ними в качестве технологий.

Samsung активно инвестирует средства в надежде сократить отрыв от TSMC, которая превосходит южнокорейскую компанию по доле рынка. Samsung строит завод по производству микросхем за $17 млрд в Техасе, а также изучает возможность инвестировать почти $200 млрд в 11 новых предприятий в штате в следующие два десятилетия. TSMC, в свою очередь, пообещала потратить $100 млрд к 2024 году на расширение предприятий.