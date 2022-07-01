"Л'Этуаль" создала IT-"дочку" "Летутех"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Алькор и Ко" (операционная структура сети магазинов косметики и парфюмерии "Л'Этуаль") создало дочернюю компанию в сфере IT.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Летутех" было зарегистрировано в конце июня. Основным видом деятельности компании указана разработка компьютерного программного обеспечения.

Единственным владельцем "Летутех" является "Алькор и Ко".

"Л'Этуаль" - одна из крупнейших в РФ сетей косметики и парфюмерии. Под управлением компании находятся 1 тыс. магазинов и интернет-магазин.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Алькор и Ко" по РСБУ в 2021 году выросла на 21,7%, до 80,42 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 7,47 млрд рублей против 4,65 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 44,5%, до 8,49 млрд рублей.