Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Продажи чипов в мире в октябре выросли на 24%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 24% в годовом измерении, до до $48,79 млрд, говорится в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с сентябрем 2021 года они выросли на 1,1%.

"Мировой спрос на полупроводники в октябре оставался высоким, при этом продажи в годовом выражении существенно выросли на всех основных региональных рынках, - заявил через пресс-службу президент и гендиректор SIA Джон Ньюфер. - - Согласно прогнозам, годовые продажи микросхем достигнут исторического максимума в 2021 году, а в 2022 году ожидается умеренный прирост".

Продажи микропроцессоров в Северной и Южной Америке повысились в октябре на 29,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе - на 27,3%, в Японии - на 23,7%, в Китае - на 21,1%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 5,3%.

Реализация чипов относительно сентября текущего года в Северной и Южной Америке увеличилась на 2,6%, в Европе - на 2,8%, в КНР - на 0,3%, в Японии - на 1,1% и в АТР - на 0,2%.

SIA представляет порядка 98% американских представителей полупроводниковой отрасли и около 65% производителей чипов из других стран.

SIA Джон Ньюфер

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 273 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 17 декабря

Пандемия коронавируса

Генсек ООН призвал к вакцинированию от коронавируса 40% населения планеты до конца года

Лидеры стран ЕС одобрили продление антироссийских санкций

Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Бывшего контрактного работника Минобороны США арестовали за попытку шпионажа в пользу РФ

Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину

Лидеры стран ЕС пообещали жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину
Пандемия коронавируса

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });