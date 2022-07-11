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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

IDC отметила спад мировых поставок ПК во II квартале на 15,3%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2022 года снизились на 15,3% в годовом измерении и составили 71,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Сокращение отмечено по итогам второго квартала подряд.

Темпы снижения в прошедшем квартале оказались более существенными, чем ожидал рынок, что связано с усилением логистических проблем из-за локдаунов в Китае и с негативными макроэкономическими факторами.

"Опасения, связанные с возможностью рецессии, растут, и это ослабляет спрос во всех сегментах рынка", - отметил эксперт направления Mobile Device в IDC Джитеш Убрани.

Несмотря на некоторое уменьшение продаж и ослабление спроса, общие объемы поставок ПК в мире лишь незначительно ниже уровня второго квартала 2020 года (74,3 млн) и выше уровней апреля-июня 2018 и 2019 годов, составивших соответственно 62,1 млн и 65,1 млн штук.

Китайский производитель ПК Lenovo и американская HP Inc. сохранили первое и второе места по числу проданных устройств во втором квартале, несмотря на снижение продаж. Dell осталась на третьей позиции, в то время как Apple Inc. опустилась на пятое место, уступив Acer Group, которая также обошла Asus.

Поставки ПК в мире (млн штук):

II кв. 2022г II кв. 2021г изм. за год доля рынка во II кв.2022г доля во II кв.2021г
Lenovo 17,5 19,9 -12,1% 24,6% 23,7%
HP 13,5 18,6 -27,6% 18,9% 22,1%
Dell 13,2 14 -5,3% 18,5% 16,6
Acer 5 6,1 -19,2% 6,9% 7,3%
Apple 4,8 6,2 -22,5% 6,7% 7,3%
Asus 4,7 5 -4,6% 6,6% 5,9%
другие 12,6 14,4 -12,5% 17,7% 17,1%
Всего 71,3 84,2 -15,3% 100% 100%
IDC Китай Джитеш Убрани Lenovo HP Dell Applе Acer Asus
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