IDC отметила спад мировых поставок ПК во II квартале на 15,3%
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2022 года снизились на 15,3% в годовом измерении и составили 71,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Сокращение отмечено по итогам второго квартала подряд.
Темпы снижения в прошедшем квартале оказались более существенными, чем ожидал рынок, что связано с усилением логистических проблем из-за локдаунов в Китае и с негативными макроэкономическими факторами.
"Опасения, связанные с возможностью рецессии, растут, и это ослабляет спрос во всех сегментах рынка", - отметил эксперт направления Mobile Device в IDC Джитеш Убрани.
Несмотря на некоторое уменьшение продаж и ослабление спроса, общие объемы поставок ПК в мире лишь незначительно ниже уровня второго квартала 2020 года (74,3 млн) и выше уровней апреля-июня 2018 и 2019 годов, составивших соответственно 62,1 млн и 65,1 млн штук.
Китайский производитель ПК Lenovo и американская HP Inc. сохранили первое и второе места по числу проданных устройств во втором квартале, несмотря на снижение продаж. Dell осталась на третьей позиции, в то время как Apple Inc. опустилась на пятое место, уступив Acer Group, которая также обошла Asus.
Поставки ПК в мире (млн штук):
|II кв. 2022г
|II кв. 2021г
|изм. за год
|доля рынка во II кв.2022г
|доля во II кв.2021г
|Lenovo
|17,5
|19,9
|-12,1%
|24,6%
|23,7%
|HP
|13,5
|18,6
|-27,6%
|18,9%
|22,1%
|Dell
|13,2
|14
|-5,3%
|18,5%
|16,6
|Acer
|5
|6,1
|-19,2%
|6,9%
|7,3%
|Apple
|4,8
|6,2
|-22,5%
|6,7%
|7,3%
|Asus
|4,7
|5
|-4,6%
|6,6%
|5,9%
|другие
|12,6
|14,4
|-12,5%
|17,7%
|17,1%
|Всего
|71,3
|84,2
|-15,3%
|100%
|100%