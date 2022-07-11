IDC отметила спад мировых поставок ПК во II квартале на 15,3%

Сокращение отмечено по итогам второго квартала подряд.

Темпы снижения в прошедшем квартале оказались более существенными, чем ожидал рынок, что связано с усилением логистических проблем из-за локдаунов в Китае и с негативными макроэкономическими факторами.

"Опасения, связанные с возможностью рецессии, растут, и это ослабляет спрос во всех сегментах рынка", - отметил эксперт направления Mobile Device в IDC Джитеш Убрани.

Несмотря на некоторое уменьшение продаж и ослабление спроса, общие объемы поставок ПК в мире лишь незначительно ниже уровня второго квартала 2020 года (74,3 млн) и выше уровней апреля-июня 2018 и 2019 годов, составивших соответственно 62,1 млн и 65,1 млн штук.

Китайский производитель ПК Lenovo и американская HP Inc. сохранили первое и второе места по числу проданных устройств во втором квартале, несмотря на снижение продаж. Dell осталась на третьей позиции, в то время как Apple Inc. опустилась на пятое место, уступив Acer Group, которая также обошла Asus.

Поставки ПК в мире (млн штук):