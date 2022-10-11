IDC оценила падение глобальных поставок ПК в III квартале в 15%
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года мировые поставки персональных компьютеров снизились на 15% в годовом измерении и составили менее 74,3 млн, показали предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Более значительные темпы падения за время ведения расчетов были зафиксированы только во втором квартале этого года (15,3%).
"Тем не менее, объемы отгрузок остаются значительно выше допандемийных уровней, когда объемы продаж ПК в основном зависели от обновлений бизнеса из-за приближающегося прекращения поддержки Windows 7", - отметили в IDC.
Аналитики напомнили, что ранее произошел сдвиг ассортимента продукции в сторону премиального сегмента.
"Это в сочетании с ростом стоимости компонентов и логистики привело к росту средней цены реализации (ASP) пять кварталов подряд - до $910 в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем с 2004 года", - заявил вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг.
Однако на фоне сокращения спроса компании стали проводить больше рекламных акций, что привело к изменению тенденции и снижению ASP во втором квартале. В третьем квартале такая ситуация, по его словам, сохранилась.
Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies остались в тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в третьем квартале, несмотря на снижение продаж соответственно на 16%, 28% и 21%. При этом Apple Inc., которая занимает четвертую позицию, увеличила поставки более чем на 40%.
Поставки ПК в мире (тыс. штук):
|III кв. 2022г
|III кв. 2021г
|изм. за год
|доля рынка в III кв.2022г
|доля в III кв.2021г
|Lenovo
|16880
|20129
|-16,1%
|22,7%
|23,1%
|HP
|12706
|17603
|-27,8%
|17,1%
|20,2%
|Dell
|11963
|15184
|-21,2%
|16,1%
|17,4%
|Apple
|10060
|7174
|40,2%
|13,5%
|8,2%
|Asus
|5540
|6011
|-7,8%
|7,5%
|6,9%
|другие
|17103
|21218
|-19,4%
|23,0%
|24,3%
|Всего
|74252
|87319
|-15,0%
|100%
|100%