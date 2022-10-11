IDC оценила падение глобальных поставок ПК в III квартале в 15%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года мировые поставки персональных компьютеров снизились на 15% в годовом измерении и составили менее 74,3 млн, показали предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Более значительные темпы падения за время ведения расчетов были зафиксированы только во втором квартале этого года (15,3%).

"Тем не менее, объемы отгрузок остаются значительно выше допандемийных уровней, когда объемы продаж ПК в основном зависели от обновлений бизнеса из-за приближающегося прекращения поддержки Windows 7", - отметили в IDC.

Аналитики напомнили, что ранее произошел сдвиг ассортимента продукции в сторону премиального сегмента.

"Это в сочетании с ростом стоимости компонентов и логистики привело к росту средней цены реализации (ASP) пять кварталов подряд - до $910 в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем с 2004 года", - заявил вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг.

Однако на фоне сокращения спроса компании стали проводить больше рекламных акций, что привело к изменению тенденции и снижению ASP во втором квартале. В третьем квартале такая ситуация, по его словам, сохранилась.

Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies остались в тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в третьем квартале, несмотря на снижение продаж соответственно на 16%, 28% и 21%. При этом Apple Inc., которая занимает четвертую позицию, увеличила поставки более чем на 40%.

Поставки ПК в мире (тыс. штук):