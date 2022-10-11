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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

IDC оценила падение глобальных поставок ПК в III квартале в 15%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года мировые поставки персональных компьютеров снизились на 15% в годовом измерении и составили менее 74,3 млн, показали предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Более значительные темпы падения за время ведения расчетов были зафиксированы только во втором квартале этого года (15,3%).

"Тем не менее, объемы отгрузок остаются значительно выше допандемийных уровней, когда объемы продаж ПК в основном зависели от обновлений бизнеса из-за приближающегося прекращения поддержки Windows 7", - отметили в IDC.

Аналитики напомнили, что ранее произошел сдвиг ассортимента продукции в сторону премиального сегмента.

"Это в сочетании с ростом стоимости компонентов и логистики привело к росту средней цены реализации (ASP) пять кварталов подряд - до $910 в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем с 2004 года", - заявил вице-президент по исследованиям IDC Линн Хуанг.

Однако на фоне сокращения спроса компании стали проводить больше рекламных акций, что привело к изменению тенденции и снижению ASP во втором квартале. В третьем квартале такая ситуация, по его словам, сохранилась.

Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies остались в тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в третьем квартале, несмотря на снижение продаж соответственно на 16%, 28% и 21%. При этом Apple Inc., которая занимает четвертую позицию, увеличила поставки более чем на 40%.

Поставки ПК в мире (тыс. штук):

III кв. 2022г III кв. 2021г изм. за год доля рынка в III кв.2022г доля в III кв.2021г
Lenovo 16880 20129 -16,1% 22,7% 23,1%
HP 12706 17603 -27,8% 17,1% 20,2%
Dell 11963 15184 -21,2% 16,1% 17,4%
Apple 10060 7174 40,2% 13,5% 8,2%
Asus 5540 6011 -7,8% 7,5% 6,9%
другие 17103 21218 -19,4% 23,0% 24,3%
Всего 74252 87319 -15,0% 100% 100%
IDC Линн Хуанг Lenovo HP Dell Apple
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