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"Руссофт" ждет спада выручки IT-экспортеров в 2022 году на 10-15%

Эксперты оценивают "утечку мозгов" из России в пределах 20 тысяч человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Эксперты ассоциации "Руссофт", объединяющей отечественные софтверные компании, прогнозируют сокращение на 10-15% экспортной выручки российских IT-компаний, сообщил глава ассоциации Валентин Макаров.

"Предварительно можно предположить, что совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний вряд ли превысят имеющиеся по итогам 2021 года $10 млрд. Экспортная выручка тех компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими предприятиями, скорее всего, сократятся на 10-15% в долларовом выражении", - написал Макаров в Telegram.

Он уточнил, что объем экспорта софта может существенно снизиться из-за антироссийских санкций и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции.

При этом продажи всех отечественных IT-компаний на внутреннем рынке увеличатся минимум на 15-20% в рублевом выражении, отметил Макаров.

"Таким образом, совокупный оборот предприятий отрасли все же не должен серьезно упасть, несмотря на существенные кадровые потери от выезда специалистов за рубеж (максимум до 15-20 тысяч человек)", - считает глава "Руссофт".

Ранее глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина говорила "Интерфаксу", что внутренний спрос на IT-решения перекроет внешний и будет формировать динамику экспорта софта.

"Если и будет происходить какое-то сокращение в части экспорта, то оно не будет связано с ограничениями: просто огромный спрос внутри рынка на разработку в силу нашей национальной особенности гораздо выше, чем в других странах, и он будет формировать динамику экспорта", - отмечала Никишина.

Руссофт Валентин Макаров РЭЦ Вероника Никишина
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