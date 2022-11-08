IT-отрасль ждет решения о господдержке высокотехнологичного экспорта до конца года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российская IT-отрасль рассчитывает, что правительство до конца 2022 года примет решение о поддержке высокотехнологичного экспорта, заявил "Интерфаксу" президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.

"Рассчитываем, что в ноябре правительство рассмотрит проект дорожной карты по развитию IT-экспорта, - сказал Макаров. - Затем должны будут выпущены поручения правительства, и начнется работа по их реализации".

Он напомнил, что ассоциация в октябре представила главе Минцифры Максуту Шадаеву проект дорожной карты развития IT-экспорта. По его словам, основная задача - сделать российский IT-экспорт одним из приоритетов российского экспорта вообще. Это позволит РЭЦ ("Российский экспортный центр") задействовать все свои инструменты для поддержки российского экспорта программного обеспечения и IT-услуг на зарубежные рынки. Речь идет об организационной, финансовой и маркетинговой поддержке.

"По действующим нормам государство может оказывать поддержку экспорту товаров, а не услуг, - отметил Макаров. - А IT, программное обеспечение - это услуги".

Ранее "Руссофт" отмечал, что дружественные страны (Индия, Малайзия, Индонезия, Китай, страны Латинской Америки и Ближнего Востока) сейчас готовы к партнерству с российскими разработчиками ПО и говорят, что нуждаются в российских разработках.

Летом "Руссофт" по предложению Шадаева подготовил проект дорожной карты по развитию экспорта российских IT-решений. Проект включал формирование каталога платформенных решений и их продвижение через торговых представителей России в других странах, разработку механизма зачета входящего НДС при экспорте российских IT-услуг по аналогии с экспортом товаров, организацию грантовой поддержки с целью компенсации затрат на продвижение ПО в дружественных странах, финансовой поддержки на создание и работу зарубежных сайтов российских IT-компаний.

По данным "Руссофт", в 2022 году зарубежными рынками стали интересоваться 9,6% российских компаний-разработчиков ПО против 5,3% в 2021 году. Самыми привлекательными рынками названы Индия (заинтересовала 7,2% компаний), страны Южной и Центральной Америки (7,8%) и Ближнего Востока (8,4%).