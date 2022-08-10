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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Квартальная чистая прибыль Lenovo выросла выше прогнозов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 11%, до $516 млн, или $4,39 в расчете на акцию, по сравнению с $466 млн, или $4,02 на акцию, за первый квартал прошлого фингода.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали чистую прибыль на уровне $498 млн.

Выручка компании за отчетный квартал увеличилась до $16,96 млрд по сравнению с $16,93 млрд за аналогичный период годом ранее. Показатель совпал с ожиданиями экономистов.

Компания отметила, что маржа чистой прибыли в минувшие три месяца увеличилась на 29 базисных пунктов и достигла рекордного уровня. Lenovo намерена увеличить показатель вдвое в среднесрочной перспективе.

Производитель компьютеров также подтвердил цель по достижению нулевых вредных выбросов при производстве к 2050 году.

Капитализация Lenovo с начала 2022 года снизилась на 22,1%.

Lenovo Китай
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