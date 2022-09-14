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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Google и Meta оштрафованы на $71 млн за нарушение приватности данных пользователей в Южной Корее

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи оштрафовали Google и Meta (признана в России экстремистской, запрещена работа ее соцсетей Facebook и Instagram) на 100 млрд южнокорейских вон (около 71,8 млн долларов) из-за нарушений местных законов по защите персональных данных пользователей, сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление местной Комиссии по защите персональных данных.

Согласно сообщению властей, Google и Meta не проинформировали пользователей должным образом и не получили от них согласие на сбор данных и их анализ для последующего использования в таргетированной рекламе.

В итоге Google был оштрафован на 69,2 млрд вон (около $50 млн), а Meta - на 30,8 млрд вон ($22 млн).

Как указывает портал, эти суммы - максимальный штраф в Южной Корее за нарушение законов, защищающих персональные данные пользователей. Также это первый случай в стране, когда компании были оштрафованы за сбор и использование данных о пользовательском поведении на онлайн-площадках, занимающихся таргетированной рекламой.

В Meta заявили, что не согласны с обвинениями: "Мы не согласны с решением комиссии и будем готовы защищать свои интересы любым возможным путем, в том числе через суд".

В Google сообщили, что также не согласны с решением властей и изучат письменное обоснование, когда получат его.

Интернет-гиганты не впервые получают огромные штрафы за нарушение законодательств по персональным данным по всему миру. Так, WhatsApp был оштрафован на $267 млн в прошлом году за нарушение европейского Общего регламент по защите данных, а немецкие власти ограничили Meta в сборе данных пользователей, получаемых от сторонних сайтов, без их разрешения.

Южная Корея Meta
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