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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Южной Корее Google оштрафовали на $32 млн за попытку вытеснить конкурента

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала американскую Google, входящую в Alphabet Inc., на 42,1 млрд вон ($32 млн) за попытку вытеснения южнокорейской платформы One Store Co. с рынка мобильных приложений, передает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

Google просила южнокорейских разработчиков, включая NCSoft и Netmarble, а также китайские компании выпускать новые игры эксклюзивно через магазин Play Store в обмен на их продвижение и дальнейшую поддержку за рубежом, говорится в сообщении.

Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC.

Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, распространяющим игры только через ее магазин.

Американская компания контролирует около трех четвертей рынка мобильных приложений в Южной Корее.

Google Республика Корея Google Play One Store Co Южная Корея KFTC
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