Япония выделит Micron $320 млн на производство перспективных чипов в Хиросиме

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Японии выделят 46,5 млрд иен ($320 млн) американской Micron Technology Inc для содействия производству перспективных чипов памяти на заводе компании в Хиросиме.

"Micron ценит поддержку японского правительства и гордится возможностью быть международным партнером Японии в расширении производства полупроводниковой продукции и продвижении инноваций", - заявил исполнительный вице-президент глобальных операций Micron Маниш Бхатиа.

Между тем днем ранее Micron опубликовала квартальную отчетность, в которой спрогнозировала, что в текущем квартале получит убыток, и сообщила, что планирует сокращать темпы наращивания производства из-за "беспрецедентного" спада на рынке.

Котировки акций Micron растут на 1,5% на предварительных торгах в США в пятницу. Рыночная стоимость Micron с начала текущего года упала на 46,3% (до $56,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite опустился на 31,4%.