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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей Госуслуг

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минцифры опровергло появившуюся в Telegram информацию об утечке данных пользователей портала Госуслуг, заверяет, что информация надежно защищена.

Ранее во вторник в телеграм-канале "Утечки информации", который администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилось сообщение о якобы утечке данных пользователей портала Госуслуг. По информации, приведенной в канале, в открытый доступ были выложены 5 тыс. строк, полученных, со слов выложивших эти данные, из базы портала Госуслуг. В выложенном текстовом файле содержатся такие данные пользователей, как ФИО, ИНН, СНИЛС, телефон и другие, пишет телеграм-канал.

"Опровергаем информацию об утечке данных с Госуслуг. В сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей Госуслуг, содержащий 5 тыс. записей. Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях Госуслуг. Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена", - заявляет Минцифры в своем телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении министерства, по данным службы безопасности, эта база относится к одной из внешних онлайн-систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через Госуслуги. "Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей", - заверяет Минцифры.

В Минцифры напомнили, что любые сообщения об утечках могут спровоцировать всплеск мошенничества. "Личную информацию (логины, пароли, пин-коды и т.д.) никогда не следует сообщать незнакомцам, а адреса, с которых приходят якобы "официальные" письма, нужно тщательно проверять", - советует Минцифры.

Минцифры
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