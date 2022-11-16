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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Провайдер "Дом.ру" проверит информацию об утечке данных пользователей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Служба информационной безопасности интернет-провайдера "Дом.ру" проводит расследование в связи с появившейся информацией СМИ об утечке данных пользователей из Петербурга. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе компании.

Там заверили, что "Дом.ру" примет необходимые дополнительные меры по защите инфраструктуры и клиентов и по бесперебойному предоставлению услуг.

Информация о появлении в открытом доступе данных клиентов "Дом.ру" из Петербурга появилась в Telegram-канале "Утечки информации", который ведет основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян. В двух текстовых файлах содержатся данные юридических и физических лиц, в том числе ФИО; адрес; ИНН и банковские реквизиты юрлиц; дата рождения; телефон.

Петербург Дом.ру DeviceLock DLP Ашот Оганесян
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