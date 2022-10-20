IBM отчиталась о квартальном чистом убытке и выручке лучше прогноза

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская корпорация International Business Machines (IBM) зафиксировала чистый убыток из-за списаний на покрытие юридических издержек, но скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше прогноза рынка.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $3,2 млрд по сравнению с чистой прибылью в $1,13 млрд за аналогичный период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию составил $3,54 против прибыли в $1,25 на акцию.

Компания связала получение убытка со списанием $5,9 млрд на урегулирование судебного иска, связанного с пенсионным планом IBM.

Между тем прибыль без учета разовых факторов составила $1,81 на акцию.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 6,5%, до $14,11 млрд с $13,25 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль IBM в третьем квартале на уровне $1,79 на акцию при выручке в $13,52 млрд.

В минувшем квартале выручка IBM в сегменте ПО увеличилась на 7,5% и достигла $5,8 млрд, в консалтинге рост выручки составил 5,4% - до $4,7 млрд, в сегменте инфраструктуры показатель подскочил на 15% и составил $3,4 млрд.

Компания прогнозирует рост выручки без учета спин-оффа подразделения Kyndryl и изменения валютных курсов в 2022 году выше, чем на 4-6% (mid-single-digit growth), озвученных ранее. При этом IBM подтвердила, что по-прежнему ожидает показатель свободного денежного потока по итогам года в размере $10 млрд.

С начала 2022 года рыночная капитализация IBM упала на 8,3% и составляет около $111 млрд.