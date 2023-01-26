Рост выручки IBM в 2022 году на 6% стал максимальным за десятилетие

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines (IBM) по итогам прошлого года увеличила выручку на 6%, что стало максимальным повышением с 2011 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка составила $60,53 млрд против $57,35 млрд в 2021 году. В том числе доходы важного для IBM бизнеса в сфере гибридного облака подскочили на 11% - до $22,4 млрд.

Между тем чистая прибыль упала до $1,639 млрд с $5,743 млрд.

В четвертом квартале выручка компании практически не изменилась и составила $16,69 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель увеличился на 6%.

Чистая прибыль выросла на 16,3% - до $2,711 млрд, или $3,13 в расчете на акцию, по сравнению с $2,332 млрд, или $2,72 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $3,6 с $3,35 на акцию.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль IBM в минувшем квартале на уровне $3,59 на акцию при выручке в $16,15 млрд.

В октябре-декабре выручка IBM в сегменте программного обеспечения увеличилась на 2,8% и достигла $7,3 млрд, в консалтинге - на 0,5%, до $4,8 млрд, в сегменте инфраструктуры - на 1,6%, до $4,5 млрд.

Компания также сообщила о намерении сократить штат на 1-1,5%, что затронет около 3,9 тыс. рабочих мест.

Котировки акций IBM на дополнительных торгах в среду снизились на 2% после публикации отчетности. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 4,8% (до $127,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 опустился на 7,7%.