Производитель чипов AMD увеличил квартальную выручку на 29%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices Inc. (AMD) увеличил выручку на 29% благодаря сильным результатам подразделения в сфере продукции для датацентров.

Чистая прибыль компании резко сократилась в связи с разовыми факторами, а скорректированный показатель оказался чуть хуже ожиданий рынка.

Чистая прибыль AMD в июле-сентябре составила $66 млн, или $0,04 на акцию, против $923 млн, или $0,75 на акцию, годом ранее.

"Снижение чистой прибыли обусловлено амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx, а также с возросшими инвестициями в исследования и разработки (R&D)", - говорится в пресс-релизе компании.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,67 на акцию с $0,73 на акцию. Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $0,69 на акцию.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $5,57 млрд с $4,31 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $5,65 млрд.

Доход подразделения, которое, в частности, занимается продажей продукции для дата-центров, вырос на 45%, до $1,64 млрд (прогноз аналитиков - $1,64 млрд).

Выручка в AMD в подразделении по выпуску чипов для персональных компьютеров упала на 40%, до $1 млрд, в связи с сокращением спроса на ПК и коррекцией запасов в цепочках поставок этих устройств.

Выручка в игровом сегменте увеличилась на 14%, до $1,6 млрд.

По прогнозу компании, ее выручка в четвертом квартале составит $5,2-5,8 млрд, по итогам всего года - $23,2-23,8 млрд.

Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $5,95 млрд и $24,16 млрд.

С начала 2022 года капитализация AMD упала на 59%.