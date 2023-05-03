Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Производитель микрочипов AMD завершил I квартал с чистым убытком

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices получил чистый убыток, но его скорректированная прибыль и выручка превзошли прогноз аналитиков.

Чистый убыток AMD в январе-марте составил $139 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $786 млн (56 центов на акцию), полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,60 с $1,13 на акцию.

Выручка снизилась на 9% - до $5,353 млрд против $5,887 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 56 центов на акцию при выручке в $5,3 млрд.

Выручка подразделения по производству чипов для персональных компьютеров в минувшем квартале упала на 65,2% - до $739 млн, в игровом сегменте - на 6,3%, до $1,757 млрд. Доход подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, вырос на 0,2% и составил $1,295 млрд.

AMD планирует получить выручку по итогам второго квартала в диапазоне $5-5,6 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $5,5 млрд.

С начала 2023 года капитализация AMD выросла на 38,8% (до $144,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 15,4%.

AMD США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

Фондовые индексы США во вторник снизились вслед за акциями банков

ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня

ЕК запретила импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня

КТК ввел в работу второе выносное причальное устройство

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

"СИБУР" продал "ТАИФу" энергокомпанию ТГК-16, купленную у татарстанской группы в 2021 году

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

"Вымпелком" продал бизнес в Казахстане холдингу VEON за 54 млрд рублей

"Вымпелком" продал бизнес в Казахстане холдингу VEON за 54 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });