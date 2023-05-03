Производитель микрочипов AMD завершил I квартал с чистым убытком

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices получил чистый убыток, но его скорректированная прибыль и выручка превзошли прогноз аналитиков.

Чистый убыток AMD в январе-марте составил $139 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $786 млн (56 центов на акцию), полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль уменьшилась до $0,60 с $1,13 на акцию.

Выручка снизилась на 9% - до $5,353 млрд против $5,887 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 56 центов на акцию при выручке в $5,3 млрд.

Выручка подразделения по производству чипов для персональных компьютеров в минувшем квартале упала на 65,2% - до $739 млн, в игровом сегменте - на 6,3%, до $1,757 млрд. Доход подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, вырос на 0,2% и составил $1,295 млрд.

AMD планирует получить выручку по итогам второго квартала в диапазоне $5-5,6 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $5,5 млрд.

С начала 2023 года капитализация AMD выросла на 38,8% (до $144,5 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 15,4%.