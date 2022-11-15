Наталья Касперская заявила о необходимости децифровизации предприятий для защиты от кибератак

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Одной из мер по защите предприятий от кибератак может стать децифровизация, заявила Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт".



По ее словам, в ближайшее время будут происходить атаки на промышленные объекты, тогда как ранее в основном были хищения денежных средств.



"Поэтому банки защищены на порядок лучше, чем все остальные. Сейчас всем остальным нужно агитировать этот уровень. Причем вплоть до такой непопулярной меры как децифровизация, может быть, даже съем интернет-датчиков там, где они, может быть, не очень нужны - то есть убирание их и по возможности переход на механические системы", - сказала Касперская в ходе SOC-форума во вторник.



Также одной из мер защиты должно стать разделение АСУТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) и корпоративного сегментов.

Однако все эти меры невозможно сделать извне, добавила она: "Сами предприятия должны посмотреть на свои объекты, которые являются наиболее критичными, понять, насколько их вообще можно атаковать и что с этим делать, например, полностью закрыть или еще что-то".