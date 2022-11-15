ЦБ продолжит уточнять требования к банкам по информационной безопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продолжит совершенствовать требования к банкам в части информационной безопасности, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Количество кибератак кратно выросло. Мы будем продолжать совершенствовать требования к банкам, к профессиональным компетенциям специалистов по информационной безопасности, проводить киберучения, развивать информационный обмен. И, конечно, приоритет здесь сейчас - импортозамещение, переход на отечественные разработки", - сказала она.