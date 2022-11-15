Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

ЦБ продолжит уточнять требования к банкам по информационной безопасности

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продолжит совершенствовать требования к банкам в части информационной безопасности, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Количество кибератак кратно выросло. Мы будем продолжать совершенствовать требования к банкам, к профессиональным компетенциям специалистов по информационной безопасности, проводить киберучения, развивать информационный обмен. И, конечно, приоритет здесь сейчас - импортозамещение, переход на отечественные разработки", - сказала она.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

"Детский мир" выкупит акции у несогласных с реорганизацией по 71,5 руб. за бумагу

Правительство Германии национализирует бывшую дочернюю компанию "Газпрома"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });