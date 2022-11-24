Чернышенко оценил в 1 трлн рублей за пару лет эффект от внедрения ИИ в экономику

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях принесет в российскую экономику 1 трлн рублей в ближайшие годы, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он высказал эти ожидания на деловом завтраке в рамках международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey).

По его данным, сейчас в отдельных сферах у крупных и средних компаний процент внедрения ИИ доходит до 20%. Наиболее активно технологии внедряются в транспортной сфере.

Ранее Чернышенко заявлял, что общий вклад в ВВП российских компаний, использующих технологии ИИ по итогам 2021 года превысил 22 трлн рублей. В обозримом будущем ежегодный прирост ВВП от внедрения искусственного интеллекта составит 1-2%, говорил он.