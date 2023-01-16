Вклад в ВВП России от использования технологий ИИ может достигнуть 2% к 2025 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вклад в ВВП российских организаций, использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ), может составить до 2% к 2025 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, в понедельник состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по "дорожным картам" высокотехнологичных направлений, в том числе - по искусственному интеллекту.

"Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков "дорожной карты", вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%", - процитировали Чернышенко в его аппарате.

В рамках "дорожной карты" запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий - к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд рублей, то есть увеличится минимум в два раза, уточнил Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявлял, что вклад в ВВП компаний, использующих технологии ИИ, за 2021 год составил более 22 трлн рублей. Всего, по данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2021 году эффект для российской экономики от применения ИИ составил более 300 млрд руб.