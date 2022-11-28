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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Роскомнадзор составил протокол на "Образовательные технологии Яндекса"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Хамовнического района Москвы зарегистрировал административный протокол Роскомнадзора, составленный в отношении автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Образовательные технологии Яндекса" (учредитель "Яндекс") об административном правонарушении, связанным с обработкой персональных данных.

"Рассмотрение административного протокола в отношении АНО ДПО "Образовательные технологии Яндекса" пройдет в 425-м мировом судебном участке 12 декабря в 9:30 мск", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Организации вменяется нарушение ч.1 ст.13.11 КоАП РФ (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных).

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

АНО ДПО "Образовательные технологии Яндекса" была организована в апреле 2014 года. Ее единственным учредителем является ООО "Яндекс".

В организации реализуются образовательные программы дополнительного профессионального образования - программы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации.

Роскомнадзор Яндекс Москва
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