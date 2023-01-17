РКН составил в отношении "Уралхима" протокол за утечку базы данных сотрудников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении компании "Уралхим" за правонарушение, выразившееся в нарушении закона о персональных данных.

"Мировой участок №376 Пресненского суда Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ". Дата рассмотрения материала пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По ее словам, претензии Роскомнадзора связаны с допущенными "Уралхимом" "нарушениями требований в части предоставления неправомерного доступа к информационной системе персональных данных". Как пояснили в суде, речь идет о размещении в телеграм-каналах базы данных сотрудников компании.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст.13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.