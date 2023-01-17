Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РКН составил в отношении "Уралхима" протокол за утечку базы данных сотрудников

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении компании "Уралхим" за правонарушение, выразившееся в нарушении закона о персональных данных.

"Мировой участок №376 Пресненского суда Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении АО "ОХК "УРАЛХИМ". Дата рассмотрения материала пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По ее словам, претензии Роскомнадзора связаны с допущенными "Уралхимом" "нарушениями требований в части предоставления неправомерного доступа к информационной системе персональных данных". Как пояснили в суде, речь идет о размещении в телеграм-каналах базы данных сотрудников компании.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ч.1 ст.13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Компании грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

Роскомнадзор Уралхим Москва Пресненский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в РФ поднимается искусственно

Военная операция на Украине

Шойгу провел в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности армии РФ

До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне СВО на Украине

Что произошло за день: понедельник, 16 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });