В РФ могут отсрочить запрет на зарубежное телеком-оборудование для части операторов

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на декабрьском заседании рассмотрит возможность отсрочки введения запрета на закупку зарубежного оборудования для телеком-операторов, которые заключат форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Повестка заседания ГКРЧ включает, в том числе вопрос использования российскими операторами связи отечественного и зарубежного LTE-оборудования, пишет газета.

Операторов предлагается разделить на две группы: тех, которые должны с 2028 года использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование, и тех, которые должны будут делать то же самое уже с 2023 года, указано в повестке. Это подразумевает изменения действующего решения ГКРЧ от августа 2021 года, по которому с января 2023 года все операторы без исключения должны будут использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование. Более того, в используемом оборудовании должен применяться софт из реестра отечественного ПО, который ведет Минцифры.

По какому именно принципу будут делиться операторы на эти две группы, в повестке не сообщается.

Источник издания, близкий к ГКРЧ, пояснил, что к первой группе (для которой обязательство вступит в силу в 2028 году) планируется отнести тех операторов, которые до конца 2022 года заключат форвардные контракты на производство отечественных базовых станций, ко второй (для которой обязательство заработает уже в 2023 году) - тех, кто такие контракты не подпишет. Эту информацию газете подтвердил источник в одном из производителей телекомоборудования. По его словам, отсрочка запрета на использование иностранного оборудования обсуждается не только до 2028 года, но и до 2030 года. При этом речь идет не только о запрете на закупку новых станций, но и о рефарминге и переносе закупленных ранее базовых станций иностранного производства, уточняет собеседник издания.

Помимо решения ГКРЧ по этой теме готовятся и соответствующие изменения в правила регистрации радиоэлектронных средств, утверждает один из собеседников "Ведомостей".

Создание базовых станций в РФ

В октябре глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что российские телеком-операторы до конца декабря подпишут форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций 5G и 4G. Под эти контракты Минцифры будет оказывать точечную финансовую поддержку производителям. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, говорил, что первые партии российских базовых станций планируется получить уже в следующем году.

Из дорожной карты "Современные и перспективные сети мобильной связи" также следует, что до конца 2022 года должно быть заключено четыре форвардных контракта. В 2023 году, следует из документа, должно быть выпущено 100 базовых станций, в 2024 году - еще 2000, пишут "Ведомости".

Сейчас в России созданием базовых станций занимается несколько компаний. В частности, разработку базовых станций 4G/LTE и 5G ведет "Спектр" (входит в "Ростех"), станций 5G - "Сколтех". Разработкой и производством базовых станций LTE и 5G также планирует заняться входящий в "ИКС Холдинг" вендор Yadro. Компании НТР и "Булат" договорились о совместной разработке станций 2G и 4G.