Операторы связи до декабря заключат контракты на поставку российских базовых станций

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские телеком-операторы до конца декабря подпишут форвардные контракты на поставку российских базовых станций 5G и 4G, их производителям будет предоставлена точечная господдержка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Что касается 5G и 4G, сейчас идет большая работа с операторами связи. Операторы подписывают форвардные контракты с российскими производителями базовых станций. Этот процесс мы планируем до декабря завершить", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по информполитике.

По его словам, под эти контракты Минцифры будет оказывать точечную финансовую поддержку этих производителям. "То есть они, когда подписывают контракты, берут на себя ответственность по конкретным регионам, спецификациям, по годам - сколько они готовы будут отгружать 4G/5G базовых станций. И уже под эти контракты у нас предусмотрены средства для предоставления точечной поддержки, чтобы они производство могли развернуть в необходимых объемах, обеспечить свои обязательства по этим заключенным контрактам", - сказал Шадаев.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, в свою очередь, сообщил, что первые партии российских базовых станций планируется получить в следующем году.

Он сообщил, что отечественные базовые станции будут использоваться в малых поселениях. "Конечно будет ограниченное количество (базовых станций - ИФ), это не позволит их использовать в масштабах больших городов, но для небольших населенных пунктов, уверен, что этот путь может быть пройден достаточно быстро", - сказал Осеевский.

Шадаев также сообщил, что новые российские базовые станции, в первую очередь, будут апробироваться на малых населенных пунктах, потому что "там более комфортные условия для отработки технологии".

В августе Осеевский говорил, что крупнейшие российские телеком-операторы в рамках механизма индустриальных центров компетенций (ИЦК) отобрали три прототипа отечественных базовых станций и планируют подписать с их производителями форвардные контракты.

Инициатором создания индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики в июне выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ИЦК формируют заказ на разработку отечественных решений в соответствии с потребностями различных секторов экономики.