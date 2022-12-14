Эксперимент по повышению качества обмена данных между госинформресурсами продлен на год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство продлило на год - до 31 декабря 2023 года - эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах (ГИС).

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Это уже повторное продление эксперимента. Ранее его завершение переносилось с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года.

Эксперимент, стартовавший в июле 2019 г., проводится с целью протестировать разработанные методики и технические блоки Национальной системы управления данными (НСУД) и улучшить обмен сведениями в электронной форме между физическими лицами, банками, государственными органами.

Среди участников - Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Росреестр, ФНС, Пенсионный фонд РФ и др. На добровольной основе в эксперименте могут принять участие операторы связи, банковские организации, работодатели.