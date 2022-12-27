Росреестр запустит обученную нейросеть "Ева" для помощи регистратору

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в строительстве в России будут использовать в принятии решений и проверке документов цифровой помощник регистратора "Ева", сообщила на итоговой пресс-конференции замруководителя, руководитель цифровой трансформации службы Росреестра Елена Мартынова.

"Одним из сложных внутренних проектов по реинженерингу является проект "Ева". Это цифровой помощник регистратора. По сути, его задача - (...) минимизировать ручные операции. И мы впервые выводим в цифровизацию правовое поле с точки зрения принятия решения. (...) Это первый шаг к машиночитаемому праву, такого еще не было. Сейчас такая работа проводится в Новгородской области. Мы тестируем решения. В следующем году распространим его на другие территории РФ", - сказала Мартынова.

По ее словам, цифровой помощник "Ева" - обученная нейросеть - будет проверять документы, искать ошибки уже на стадии подачи этих документов и указывать регистратору на возможные риски. "Ева" может снизить количество необоснованных приостановлений.

"Цифровой помощник будет сразу сообщать об ошибках данных. Это будет очень удобно. Это новелла в мире", - добавил гендиректор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик.