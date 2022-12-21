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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России

В Минцифры заявили, что уход Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в России
Фото: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры РФ.

"Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В Минцифры подчеркнули, что операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рублей. Поставки оборудования начнутся с 2025 года.

"Уход компаний заставил Минцифры изменить ранее принятые решения, но не повлиял на общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование. Сроки перехода скорректированы в соответствии с текущей ситуацией, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций", - добавили в ведомстве.

В среду западные СМИ сообщили, что в долгосрочной перспективе уход Nokia и Ericsson приведет к повреждению мобильных сетей в РФ. В частности, ухудшатся мобильная связь и интернет.

Минцифры РФ Nokia Ericsson
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