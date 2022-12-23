"РТК-Солар" купил разработчика ПО в сфере безопасности информсистем ООО "НТБ"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Солар Секьюрити" ("РТК-Солар", структура "Ростелекома") заключило договор о приобретении 100% активов ООО "Новые технологии безопасности" (НТБ, разработчик ПО в сфере безопасности информсистем), говорится в сообщении "РТК-Солар".

Сумма сделки не называется. Покупателем выступает ООО "Солар ПТ".

НТБ - российский разработчик программного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критической ИТ-инфраструктурой. В портфеле компании - система управления привилегированным доступом (PAM) SafeInspect и технология безопасного доступа к ресурсам организации SafeConnect. Оба решения будут включены в экосистему Центра компетенций управления доступом "РТК-Солар".

По прогнозам компании, консолидация ресурсов и технологий ООО "НТБ" увеличит выручку Центра компетенций управления доступом на 30% по итогам 2023 года.

Как отмечается в сообщении, в ближайшее время в структуре НТБ не планируются изменения. Сделка не отразится на исполнении обязательств перед заказчиками и партнерами компании.

"Сделка с "РТК-Солар" - один из ключевых этапов в развитии "НТБ". Цель ее заключения - кратное масштабирование бизнеса за счет долгосрочного партнерства с одним из лидеров рынка кибербезопасности. Инвестиции от крупного игрока отрасли помогут нам усилить производственные мощности и нарастить каналы продаж по всей России. Создание совместной экосистемы идентификации и управления доступом позволит решать более широкий спектр задач клиентов в рамках комплексного предложения", - заявил через пресс-службу директор по развитию бизнеса ООО "НТБ" Михаил Романов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "НТБ" создано в январе 2009 года. До сделки компания полностью принадлежала основателю Михаилу Романову.

По итогам 2021 года выручка НТБ составила 261,2 млн рублей, чистая прибыль - 171,1 млн рублей.